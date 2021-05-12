Опубликовано 12/05/2021 в 12:15 GMT | Обновлено 12/05/2021 в 12:16 GMT

Русская теннисистка Вера Звонарева сенсационно обыграла 10-ю ракетку мира Петру Квитову. Она оказалась сильнее чешки во втором круге грунтового турнира в Риме – 6:4, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Квитова была лучше на подаче – выполнила три эйса и допустила три двойные ошибки. У Звонаревой один ввод мяча навылет и шесть дабл-фолтов. Петра была точнее на первой подаче – 64,5% против 59,6%.

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Но Вера выиграла 50% очков на второй подаче против 36,4% у чешки и реализовала шесть из 12 брейк-поинтов.

Это первая игра двух теннисисток за 10 лет. Последний раз они встречались на итоговом турнире WTA-2011. Звонарева вышла вперед по очным матчам – 4:3.

В третьем круге 36-летняя русская спортсменка встретится с еще одной чешкой. Ее соперницей станет девятая сеяная Каролина Плишкова, обыгравшая латвийку Анастасию Севастову в двух партиях – 6:2, 6:3.

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