Бывшая первая ракетка мира из США Серена Уильямс провела первый матч со времен Australian Open. Встреча сложилась для американки неудачно: во втором раунде турнира в Риме она проиграла Наде Подороске из Аргентины – 6:7(8). 5:7.

Уже в первом сете Уильямс дважды была вынуждена отыгрывать брейк, на тае уступала 1-5 и 3-6, отыграла три сетбола, но в итоге отдала партию. Во втором сете Серена снова один раз сделала обратный брейк, но при счете 5:6 под ноль проиграла собственную подачу.

Эта встреча стала также для американки тысячной в карьере. На ее счету 73 одиночных титула и 23 победы на турнирах «Большого шлема».

Теннис Серена может не сыграть на ОИ, если ей не разрешат взять дочь 12 ЧАСОВ НАЗАД

Предыдущий матч Серена провела в феврале, когда проиграла Наоми Осаке в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Подороска в следующем раунде сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.

Теннис Директор WWE предложила Серене Уильямс побиться в рестлинге 21/04/2021 В 07:44