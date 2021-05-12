Бывшая первая ракетка мира из США Серена Уильямс провела первый матч со времен Australian Open. Встреча сложилась для американки неудачно: во втором раунде турнира в Риме она проиграла Наде Подороске из Аргентины – 6:7(8). 5:7.
Уже в первом сете Уильямс дважды была вынуждена отыгрывать брейк, на тае уступала 1-5 и 3-6, отыграла три сетбола, но в итоге отдала партию. Во втором сете Серена снова один раз сделала обратный брейк, но при счете 5:6 под ноль проиграла собственную подачу.
Эта встреча стала также для американки тысячной в карьере. На ее счету 73 одиночных титула и 23 победы на турнирах «Большого шлема».
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- Предыдущий матч Серена провела в феврале, когда проиграла Наоми Осаке в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
- Подороска в следующем раунде сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.
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