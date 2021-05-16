Польская теннисистка Ига Швёнтек стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме. В финале она не отдала ни гейма чешке Каролине Плишковой. Счет 6:0, 6:0 сформировался за 48 минут.

За весь матч Плишкова только 4 раза добралась до геймболов – дважды в гейме на подаче соперницы при счете 0:2 во втором сете и в последнем гейме на своей подаче. Чешка играла в финале Рима второй год подряд, но за два матча взяла лишь один гейм.

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Для Швёнтек это третий титул в карьере и первый категории 1000. Ранее она побеждала на «Ролан Гаррос»-2020 и на турнире в Аделаиде в этом сезоне.

По итогам соревнования Ига поднимется на 5 строчек и на новой неделе впервые в карьере войдет в топ-10 WTA.

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