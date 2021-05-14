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Теннис
Петра Мартич – Джессика Пегула. WTA Рим – лучшие моменты матча
Теннисистка из Хорватии вышла в крупнейший за 2 года полуфинал.
00:05:02, 26 минут назад
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