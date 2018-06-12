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Валентини Грамматикопулу - Александра Крунич
WTA Хертогенбош - 12 июня 2018
Это Теннис, и это Росмален! Следите за матчем Валентини Грамматикопулу – Александра Крунич на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 12 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Валентини Грамматикопулу и Александра Крунич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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