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Анетт Контавейт - Вероника Кудерметова

WTA Хертогенбош - 12 июня 2018

Это Теннис, и это Росмален! Следите за матчем Анетт Контавейт – Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 12 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Анетт Контавейт и Вероника Кудерметова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.