WTA Хертогенбош
Одиночный разряд | Второй раунд

Л.Цуренко VS К.Флипкенс

12 июня 2019 г. Начало после 13:00

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