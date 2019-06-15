Теннисистка из России Вероника Кудерметова раскритиковала манеру поведения в командном боксе тренера Сергея Демехина.

При счете 3:4 полуфинального матча в Хертогенбоше против Элисон Риске Демехин спустился к теннисистке во время перерыва.

«Прошу, спокойно сиди. Ты меня как-то давишь, не знаю. Расслабься, я хочу проиграть, пусть я ****** [профыркаю]. Спокойнее. Я не могу. Я даже эти мячи почему-то тороплю. Я чувствую, как будто меня кто-то поддавливает. Давай, сильнее, ********* [зафигачь]», – сказала Кудерметова.

22-летняя Вероника и 34-летний Сергей – муж и жена. Демехин тренирует девушку с ее 14-летия.

Кудерметова уступила Риске на тай-брейке решающего сета – 4:6, 6:3, 6:7(5).

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