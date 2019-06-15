Eurosport
Кудерметова – тренеру: «Расслабься, хочу проиграть, ********* [зафигачь]»
Ваши любимые ребусы – теперь в теннисе.
Теннисистка из России Вероника Кудерметова раскритиковала манеру поведения в командном боксе тренера Сергея Демехина.
При счете 3:4 полуфинального матча в Хертогенбоше против Элисон Риске Демехин спустился к теннисистке во время перерыва.
«Прошу, спокойно сиди. Ты меня как-то давишь, не знаю. Расслабься, я хочу проиграть, пусть я ****** [профыркаю]. Спокойнее. Я не могу. Я даже эти мячи почему-то тороплю. Я чувствую, как будто меня кто-то поддавливает. Давай, сильнее, ********* [зафигачь]», – сказала Кудерметова.
- 22-летняя Вероника и 34-летний Сергей – муж и жена. Демехин тренирует девушку с ее 14-летия.
- Кудерметова уступила Риске на тай-брейке решающего сета – 4:6, 6:3, 6:7(5).
Тимберлейк, Элджей или Дрейк. Кудерметова отгадывает треки по строчкам
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