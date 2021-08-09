Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Даниэль Коллинс в финале турнира в Сан-Хосе в трех сетах со счетом 3:6, 7:6(10), 1:6.
Матч продолжался 2 часа 20 минут. Касаткина совершила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Коллинс сделала 12 эйсов, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок.
- Турнир в Сан-Хосе прошел со 2 по 8 августа, общий призовой фонд – 565 530 долларов.
- Касаткина выиграла пять турниров WTA, она обладатель одного юниорского «Большого шлема» в одиночном разряде.
Теннис
Касаткина не выступит на Олимпиаде в Токио из-за травмы
Рафаэль Надаль проиграл Ллойду Харрису на турнире ATP в Вашингтоне и покинет топ-3 впервые с мая 2017 года
Уимблдон
Футболист «Алании» обматерил Касаткину после вылета с Уимблдона
Уимблдон
«Мы с Остапенко не Медведев и Циципас». Касаткина – о 2-м круге