22.06.18 - Pista Central
Завершено
6
3
1
А. ТомляновичАйла Томлянович
Не ранее
17:30
3
6
6
А. СевастоваАнастасия Севастова
WTA Санта Понса • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Айла Томлянович - Анастасия Севастова
WTA Санта Понса - 22 июня 2018

Это Теннис, и это Санта Понса! Следите за матчем Айла Томлянович – Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 22 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Айла Томлянович и Анастасия Севастова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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