WTA Санта Понса
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Синякова VS Э.Ван Эйтванк

17 июня 2019 г. Начало после 14:00

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