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В первом матче после травмы Шарапова сыграет с Кужмовой
Наконец-то!
Русская теннисистка Мария Шарапова восстановилась после травмы плеча и сыграет на турнире WTA на Мальорке.
В первом круге жребий свел Шарапову с теннисисткой из Словакии Викторией Кужмовой, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA, сообщает сайт женского тура.
- Шарапова последний раз выходила на корт 28 января.
- С Кужмовой она сыграет в первый раз.
- Другие интересные пары первого круга: Азаренко – Гарсия, Петкович – Мертенс, Пуиг – Томлянович.
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