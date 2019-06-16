Русская теннисистка Мария Шарапова восстановилась после травмы плеча и сыграет на турнире WTA на Мальорке.

В первом круге жребий свел Шарапову с теннисисткой из Словакии Викторией Кужмовой, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA, сообщает сайт женского тура.

Шарапова последний раз выходила на корт 28 января.

С Кужмовой она сыграет в первый раз.

Другие интересные пары первого круга: Азаренко – Гарсия, Петкович – Мертенс, Пуиг – Томлянович.

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