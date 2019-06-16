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В первом матче после травмы Шарапова сыграет с Кужмовой

В первом матче после травмы Шарапова сыграет с Кужмовой
Eurosport

25 мин. назад

Наконец-то!

Русская теннисистка Мария Шарапова восстановилась после травмы плеча и сыграет на турнире WTA на Мальорке.

В первом круге жребий свел Шарапову с теннисисткой из Словакии Викторией Кужмовой, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA, сообщает сайт женского тура.

  • Шарапова последний раз выходила на корт 28 января.
  • С Кужмовой она сыграет в первый раз.
  • Другие интересные пары первого круга: Азаренко – Гарсия, Петкович – Мертенс, Пуиг – Томлянович.

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