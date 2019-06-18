Мария Шарапова выиграла первый матч с января – она победила на турнире в Мальорке. В первом круге русская теннисистка оказалась сильнее Виктории Кужмовой из Словакии – 7:6(6), 6:0.

На первой подаче Мария выиграла 30 розыгрышей из 38 (79%), процент на второй подаче тоже выше 50 – 54%.

Шарапова не играла 4,5 месяца из-за травмы плеча, поэтому опустилась на 85-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге она сыграет с победителем пары Анжелик Кербер – Исалин Бонавентюр.

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