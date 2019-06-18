Русская теннисистка Мария Шарапова поделилась радостными эмоциями после победы над Викторией Кужмовой в первом круге турнира в Мальорке.

«Мой первый матч за последние месяцы. Первая победа на траве с 2015 года. Я обычно не беру телефон, пока не закончу послематчевые процедуры (только если написать маме), но сегодня это заслуживает селфи», – написала Шарапова в твиттере.

Шарапова не играла 4,5 месяца из-за травмы плеча, поэтому опустилась на 85-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге она сыграет с победителем пары Анжелик Кербер – Исалин Бонавентюр.

Шарапова выиграла первый матч за 4,5 месяца

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