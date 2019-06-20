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Шарапова не справилась с Кербер во втором круге
Сказка о возвращении Марии закончилась во втором матче.
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла матч второго круга турнира в Санта-Понса немке Анжелик Кербер.
32-летняя Шарапова уступила первый сет со счетом 2:6. Во второй партии Марии удалось взять на один гейм больше, но не переломить игру. На счету российской теннисистки 4 эйса, 6 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
- В первом круге Шарапова оказалась сильнее Виктории Кужмовой из Словакии.
- Шарапова не играла 4,5 месяца из-за травмы плеча, поэтому опустилась на 85-е место в рейтинге WTA.
- Кербер в четвертьфинале сразится с победительницей матча Гарсия – Бадоса.
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