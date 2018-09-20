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Алена Остапенко - Екатерина Александрова

WTA Сеул - 20 сентября 2018

Это Теннис, и это Сеул! Следите за матчем Алена Остапенко – Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Алена Остапенко и Екатерина Александрова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.