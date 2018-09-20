20.09.18 - Seoul Olympic Park Tennis Center
А. ОстапенкоАлена Остапенко
Не ранее
5:00
Е. АлександроваЕкатерина Александрова
WTA Сеул • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Алена Остапенко - Екатерина Александрова
WTA Сеул - 20 сентября 2018

Это Теннис, и это Сеул! Следите за матчем Алена Остапенко – Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Алена Остапенко и Екатерина Александрова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0