Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
П.Херцог
3
6
1
А.Богдан✓
6
3
6
17 сентября 2019 г.Court 2
Матч
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Комментарии
Онлайн - Полона Херцог - Ана Богдан
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Ана Богдан на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
7
П.Херцог
3
5
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог✓
6
6
M.Wang
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс✓
6
4
6
П.Херцог
3
6
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
2
А.Саснович✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
65
Ю.Гёргес✓
6
1
77
Больше матчей
Ана
Богдан
Богдан
Румыния
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)-
- Возраст26
WTA рейтинг143
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Богдан
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Богдан✓
6
6
Х.Дарт
3
1
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Богдан
3
65
Д.Якупович✓
6
77
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова✓
5
77
7
А.Богдан
7
64
5
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Богдан
5
2
Й.Конта✓
7
6
Больше матчей
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