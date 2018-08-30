WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Мухова VS Т.Бабош
19 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Seoul Olympic Park Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролина Мухова - Тимеа Бабош
WTA Сеул - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
✓
6
3
6
Э.Ван Эйтванк
4
6
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс
✓
6
6
К.Мухова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
4
77
С.Сьех
1
6
62
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
4
4
К.Мухова
✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
77
4
63
М.Линетт
✓
64
6
77
Больше матчей
Тимеа
Бабош
Бабош
Венгрия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст26
WTA рейтинг92
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
✓
6
6
А.Остапенко
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф
✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
✓
6
0
К.Суарес
2
0
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
2
6
63
М.Хиби
✓
6
3
77
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
6
2
1
П.Хон
✓
3
6
6
Больше матчей
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