WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Мухова VS Т.Бабош

19 сентября 2019 г. Начало после 04:00

Seoul Olympic Park Tennis Center
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Онлайн - Каролина Мухова - Тимеа Бабош

WTA Сеул - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей
Тимеа Бабош
Тимеа
Бабош
ВенгрияВенгрия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
92
Последние матчи
Больше матчей

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