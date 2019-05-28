Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Т.Бабош✓
6
6
А.Остапенко
3
3
17 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Тимеа Бабош - Алена Остапенко
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тимеа Бабош - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тимеа
Бабош
Бабош
Венгрия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст26
WTA рейтинг92
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош✓
6
0
К.Суарес
2
0
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
2
6
63
М.Хиби✓
6
3
77
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
6
2
1
П.Хон✓
3
6
6
WTA Стамбул
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова✓
6
77
Т.Бабош
0
64
Больше матчей
Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг74
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко
1
2
А.Соболенко✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ю
3
6
2
А.Остапенко✓
6
0
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Ан✓
6
7
А.Остапенко
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
6
Э.Риске
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
3
67
А.Остапенко✓
6
79
Больше матчей
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