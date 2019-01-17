Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Потапова
77
6
Н.Хан
64
1
17 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Анастасия Потапова - На-Ле Хан

WTA Сеул - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Потапова - На-Ле Хан на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анастасия Потапова
Анастасия
Потапова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
75
Последние матчи
Больше матчей
На-Ле Хан
На-Ле
Хан
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
159
Последние матчи
Больше матчей

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