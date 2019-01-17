Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Потапова✓
77
6
Н.Хан
64
1
17 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Анастасия Потапова - На-Ле Хан
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Потапова - На-Ле Хан на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Потапова
Потапова
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг75
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Хайвс✓
64
6
6
А.Потапова
77
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
К.Гауфф✓
3
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова✓
6
3
А.Потапова
0
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
6
4
2
А.Потапова✓
4
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Бенчич✓
6
6
А.Потапова
2
1
Больше матчей
На-Ле
Хан
Хан
Южная Корея
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)58
- Возраст27
WTA рейтинг159
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Якупович✓
3
6
6
Н.Хан
6
4
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Соррибес✓
6
6
Н.Хан
1
2
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Хан✓
6
6
К.Плишкова
4
4
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Джорджи✓
6
6
Н.Хан
3
2
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Хан
3
1
Р.Озаки✓
6
6
Больше матчей
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