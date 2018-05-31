Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Аллертова
2
5
К.Флипкенс✓
6
7
17 сентября 2019 г.Court 13
Матч
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Онлайн - Дениса Аллертова - Кирстен Флипкенс
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дениса Аллертова - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дениса
Аллертова
Аллертова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)65
- Возраст26
WTA рейтинг255
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
4
П.Квитова✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
2
А.Контавейт✓
6
6
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака✓
6
6
Д.Аллертова
3
2
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова✓
6
6
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3
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович✓
6
6
Д.Аллертова
4
3
Больше матчей
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг106
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк✓
6
3
6
К.Флипкенс
2
6
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Самсонова
62
4
К.Флипкенс✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Флипкенс
3
5
Б.Андрееску✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
6
2
2
К.Флипкенс✓
3
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
6
К.Флипкенс
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3
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