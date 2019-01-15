Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Фогель
0
2
А.Томлянович✓
6
6
17 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Стефани Фогель - Айла Томлянович
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефани Фогель - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефани
Фогель
Фогель
Швейцария
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст29
WTA рейтинг118
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
5
3
К.Плишкова✓
7
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам✓
6
78
С.Фогель
2
66
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
6
1
0
М.Бузарнеску✓
1
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
7
5
4
К.Канепи✓
5
7
6
WTA Прага
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
1
2
Я.Чепелова✓
6
6
Больше матчей
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг42
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова✓
6
6
А.Томлянович
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Томлянович✓
6
64
6
С.Чжэн
1
77
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
4
61
А.Томлянович✓
6
77
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
6
6
Л.Керкове
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Контавейт✓
4
7
6
А.Томлянович
6
5
2
Больше матчей
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