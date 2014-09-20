Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | 1/4 финала
Результат
П.Бадоса
1
3
Я.Ван
6
6
20 сентября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Паула Бадоса - Яфань Ван

WTA Сеул - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Паула Бадоса - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Паула Бадоса
Паула
Бадоса
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
88
Последние матчи
Больше матчей
Яфань Ван
Яфань
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
58
Последние матчи
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