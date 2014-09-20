Смотри также

Онлайн - Паула Бадоса - Яфань Ван

WTA Сеул - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Паула Бадоса - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.