Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | 1/4 финала
Результат
П.Бадоса
1
3
Я.Ван
✓
6
6
20 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
Все матчи
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Онлайн - Паула Бадоса - Яфань Ван
WTA Сеул - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Паула Бадоса - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Паула
Бадоса
Бадоса
Испания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг88
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Тиг
4
2
П.Бадоса
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
✓
6
6
Д.Тайхманн
4
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
Ш.Пен
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
К.Бертенс
✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Бертенс
✓
6
7
П.Бадоса
1
5
Больше матчей
Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг58
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
6
3
0
Я.Ван
✓
4
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лао
4
62
Я.Ван
✓
6
77
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Стоянович
✓
6
6
Я.Ван
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки
✓
1
7
6
Я.Ван
6
5
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
6
Я.Ван
3
2
Больше матчей
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