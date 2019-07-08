Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | 1/4 финала
Результат
К.Мухова
✓
6
6
П.Хон
3
3
20 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Каролина Мухова - Присцилла Хон
WTA Сеул - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Присцилла Хон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
6
Т.Бабош
2
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
✓
6
3
6
Э.Ван Эйтванк
4
6
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс
✓
6
6
К.Мухова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
4
77
С.Сьех
1
6
62
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
4
4
К.Мухова
✓
6
6
Больше матчей
Присцилла
Хон
Хон
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг119
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Хон
✓
6
5
6
А.Томлянович
3
7
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Хон
✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
✓
1
77
7
П.Хон
6
62
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава
0
6
4
П.Хон
✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
✓
77
6
П.Хон
64
4
Больше матчей
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