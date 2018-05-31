WTA Сеул
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Флипкенс VS М.Линетт
20 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Кирстен Флипкенс - Магда Линетт
WTA Сеул - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг106
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Гаспарян
3
5
К.Флипкенс
✓
6
7
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
5
К.Флипкенс
✓
6
7
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
3
6
К.Флипкенс
2
6
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Самсонова
62
4
К.Флипкенс
✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Флипкенс
3
5
Б.Андрееску
✓
6
7
Больше матчей
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг48
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Потапова
5
64
М.Линетт
✓
7
77
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бегу
1
4
М.Линетт
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Питерсон
✓
6
63
77
М.Линетт
3
77
65
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лю
2
3
М.Линетт
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
G.Olmos
3
2
М.Линетт
✓
6
6
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