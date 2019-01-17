Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
А.Потапова
5
64
М.Линетт
✓
7
77
18 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
Все матчи
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Онлайн - Анастасия Потапова - Магда Линетт
WTA Сеул - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Потапова - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Потапова
Потапова
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг75
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
✓
77
6
Н.Хан
64
1
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Хайвс
✓
64
6
6
А.Потапова
77
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
К.Гауфф
✓
3
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова
✓
6
3
А.Потапова
0
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
6
4
2
А.Потапова
✓
4
6
6
Больше матчей
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг48
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бегу
1
4
М.Линетт
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Питерсон
✓
6
63
77
М.Линетт
3
77
65
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лю
2
3
М.Линетт
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
G.Olmos
3
2
М.Линетт
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака
✓
6
6
М.Линетт
2
4
Больше матчей
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