WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
И.Бегу
1
4
М.Линетт
6
6
16 сентября 2019 г.Court 13
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Ирина Бегу - Магда Линетт

WTA Сеул - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ирина Бегу - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ирина Бегу
Ирина
Бегу
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
98
Последние матчи
Больше матчей
Магда Линетт
Магда
Линетт
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.71
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Серена Уильямс отдала в первом круге US Open польке Магде Линетт 4 гейма

US Open
28/08/2018
play
Видео

Мария Шарапова вышла на Кристину Младенович на турнире в Мадриде

WTA Мадрид
07/05/2018

Дарья Касаткина проиграла во втором круге Australian Open

Australian Open
17/01/2018

Дарья Касаткина ворвалась в финал Кубка Кремля

WTA Москва
20/10/2017