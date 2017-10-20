Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
И.Бегу
1
4
М.Линетт✓
6
6
16 сентября 2019 г.Court 13
Матч
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Онлайн - Ирина Бегу - Магда Линетт
WTA Сеул - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ирина Бегу - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ирина
Бегу
Бегу
Румыния
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)70
- Возраст29
WTA рейтинг98
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бегу
4
7
64
Д.Паолини✓
6
5
77
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мрдежа
5
2
И.Бегу✓
7
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
1/4 финала
И.Бегу
5
2
Л.Зигемунд✓
7
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Юван
4
3
И.Бегу✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бегу✓
7
6
А.Крунич
5
1
Больше матчей
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг48
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Питерсон✓
6
63
77
М.Линетт
3
77
65
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лю
2
3
М.Линетт✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
G.Olmos
3
2
М.Линетт✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака✓
6
6
М.Линетт
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Шарма
3
4
М.Линетт✓
6
6
Больше матчей
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