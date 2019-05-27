Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Г.Миннен
4
3
Е.Александрова✓
6
6
16 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Грэт Миннен - Екатерина Александрова
WTA Сеул - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Грэт Миннен - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Грэт
Миннен
Миннен
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг122
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл✓
6
6
Г.Миннен
2
4
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Миннен
6
5
3
В.Кудерметова✓
4
7
6
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Гаспарян
4
4
Г.Миннен✓
6
6
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бартель
5
4
Г.Миннен✓
7
6
WTA Штутгарт
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Миннен
1
4
П.Квитова✓
6
6
Больше матчей
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
65
6
3
Ч.Шуай✓
77
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова✓
6
6
С.Стосур
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
6
5
4
С.Халеп✓
3
7
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова✓
6
6
К.Суарес
4
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
7
6
Е.Александрова
5
4
Больше матчей
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