Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Г.Миннен
4
3
Е.Александрова
6
6
16 сентября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Грэт Миннен - Екатерина Александрова

WTA Сеул - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Грэт Миннен - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Грэт Миннен
Грэт
Миннен
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
122
Последние матчи
Больше матчей
Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей

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