Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
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Д.Ковинич
4
П.Тиг
4
17 сентября 2019 г.Court 2
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Онлайн - Данка Ковинич - Патрисия Тиг

WTA Сеул - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Данка Ковинич - Патрисия Тиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Данка Ковинич
Данка
Ковинич
ЧерногорияЧерногория
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
117
Последние матчи
Больше матчей
Патрисия Тиг
Патрисия
Тиг
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
124
Последние матчи
Больше матчей

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