Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
Д.Ковинич•
4
П.Тиг
4
17 сентября 2019 г.Court 2
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Данка Ковинич - Патрисия Тиг
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Данка Ковинич - Патрисия Тиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Данка
Ковинич
Ковинич
Черногория
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)67
- Возраст24
WTA рейтинг117
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
2
2
З.Дияс✓
6
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Ивахненко✓
6
7
Д.Ковинич
2
5
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
2
4
М.Бузарнеску✓
6
6
WTA Стамбул
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ковинич
6
2
0
А.Рус✓
2
6
6
WTA Стамбул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич✓
6
6
А.Калинская
3
3
Больше матчей
Патрисия
Тиг
Тиг
Румыния
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг124
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Зигемунд✓
6
5
7
П.Тиг
2
7
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Тиг✓
6
6
А.Симидзу
4
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Тиг
4
6
4
А.Потапова✓
6
0
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинина
4
4
П.Тиг✓
6
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Райна
2
1
П.Тиг✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое