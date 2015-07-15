Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
И.Бонавентюр
6
3
0
Я.Ван
4
6
6
18 сентября 2019 г.Court 2
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Матч
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Онлайн - Исалин Бонавентюр - Яфань Ван

WTA Сеул - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Исалин Бонавентюр - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Исалин Бонавентюр
Исалин
Бонавентюр
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
125
Последние матчи
Больше матчей
Яфань Ван
Яфань
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
58
Последние матчи
Больше матчей

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