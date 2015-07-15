Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
И.Бонавентюр
6
3
0
Я.Ван
✓
4
6
6
18 сентября 2019 г.Court 2
Матч
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Комментарии
Онлайн - Исалин Бонавентюр - Яфань Ван
WTA Сеул - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Исалин Бонавентюр - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Исалин
Бонавентюр
Бонавентюр
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг125
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бонавентюр
✓
5
6
6
Д.Пегула
7
2
4
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
И.Бонавентюр
4
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава
✓
2
6
6
И.Бонавентюр
6
4
1
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
0
2
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мрдежа
3
5
И.Бонавентюр
✓
6
7
Больше матчей
Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг58
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лао
4
62
Я.Ван
✓
6
77
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Стоянович
✓
6
6
Я.Ван
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки
✓
1
7
6
Я.Ван
6
5
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
6
Я.Ван
3
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
✓
6
6
Я.Ван
1
3
Больше матчей
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