Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | 1/4 финала
•Live
К.Ан
77
2
Е.Александрова
•
6
1
20 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Кристи Херим Ан - Екатерина Александрова
WTA Сеул - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристи Херим Ан - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристи Херим
Ан
Ан
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст27
WTA рейтинг93
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Богдан
6
4
62
К.Ан
✓
0
6
77
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан
✓
6
6
Т.Бачински
0
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
К.Ан
1
1
Э.Мертенс
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Ан
✓
6
7
А.Остапенко
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинская
2
3
К.Ан
✓
6
6
Больше матчей
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
6
3
4
Е.Александрова
✓
3
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Миннен
4
3
Е.Александрова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
65
6
3
Ч.Шуай
✓
77
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова
✓
6
6
С.Стосур
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
6
5
4
С.Халеп
✓
3
7
6
Больше матчей
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