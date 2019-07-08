Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Мухова✓
6
3
6
Э.Ван Эйтванк
4
6
2
17 сентября 2019 г.Court 2
Матч
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Комментарии
Онлайн - Каролина Мухова - Элисон Ван Эйтванк
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Элисон Ван Эйтванк на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг45
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
К.Мухова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова✓
6
4
77
С.Сьех
1
6
62
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
4
4
К.Мухова✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
77
4
63
М.Линетт✓
64
6
77
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова✓
6
6
К.Ан
3
1
Больше матчей
Элисон
Ван Эйтванк
Ван Эйтванк
Бельгия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст25
WTA рейтинг62
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Ван Эйтванк
4
5
М.Бузарнеску✓
6
7
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк✓
6
3
6
К.Флипкенс
2
6
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк✓
6
6
И.Бонавентюр
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
5
4
Ц.Ван✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
4
4
Э.Ван Эйтванк✓
6
6
Больше матчей
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