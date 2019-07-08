Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Мухова
6
3
6
Э.Ван Эйтванк
4
6
2
17 сентября 2019 г.Court 2
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Матч
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Онлайн - Каролина Мухова - Элисон Ван Эйтванк

WTA Сеул - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Элисон Ван Эйтванк на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей
Элисон Ван Эйтванк
Элисон
Ван Эйтванк
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
62
Последние матчи
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