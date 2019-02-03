Онлайн - Присцилла Хон - Айла Томлянович

WTA Сеул - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Присцилла Хон - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.