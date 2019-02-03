WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Хон VS А.Томлянович

19 сентября 2019 г. Начало после 04:00

Seoul Olympic Park Tennis Center
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Онлайн - Присцилла Хон - Айла Томлянович

WTA Сеул - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Присцилла Хон - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Присцилла Хон
Присцилла
Хон
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
119
Последние матчи
Больше матчей
Айла Томлянович
Айла
Томлянович
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
42
Последние матчи
Больше матчей

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