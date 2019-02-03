WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Хон VS А.Томлянович
19 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Seoul Olympic Park Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Присцилла Хон - Айла Томлянович
WTA Сеул - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Присцилла Хон - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Присцилла
Хон
Хон
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг119
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Хон
✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
✓
1
77
7
П.Хон
6
62
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава
0
6
4
П.Хон
✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
✓
77
6
П.Хон
64
4
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
✓
6
6
П.Хон
4
3
Больше матчей
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг42
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
0
2
А.Томлянович
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
✓
6
6
А.Томлянович
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Томлянович
✓
6
64
6
С.Чжэн
1
77
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
4
61
А.Томлянович
✓
6
77
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
✓
6
6
Л.Керкове
2
0
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое