Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Лао
4
62
Я.Ван✓
6
77
16 сентября 2019 г.Court 13
Матч
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Онлайн - Даниэль Лао - Яфань Ван
WTA Сеул - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Лао - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниэль
Лао
Лао
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст28
WTA рейтинг184
Последние матчи
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
6
6
Д.Лао
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова✓
6
6
Д.Лао
3
4
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс✓
77
6
Д.Лао
62
3
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Уотсон✓
6
6
Д.Лао
1
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Озаки✓
6
65
77
Д.Лао
3
77
65
Больше матчей
Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг58
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Стоянович✓
6
6
Я.Ван
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
1
7
6
Я.Ван
6
5
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова✓
6
6
Я.Ван
3
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
6
Я.Ван
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван✓
3
7
6
М.Пюиг
6
5
3
Больше матчей
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