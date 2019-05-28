Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Гаспарян
7
6
Т.Мария
5
4
16 сентября 2019 г.Court 2
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Онлайн - Маргарита Гаспарян - Татьяна Мария

WTA Сеул - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маргарита Гаспарян - Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Маргарита Гаспарян
Маргарита
Гаспарян
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
56
Последние матчи
Больше матчей
Татьяна Мария
Татьяна
Мария
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
86
Последние матчи
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