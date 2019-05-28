Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Гаспарян✓
7
6
Т.Мария
5
4
16 сентября 2019 г.Court 2
Матч
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Онлайн - Маргарита Гаспарян - Татьяна Мария
WTA Сеул - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маргарита Гаспарян - Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маргарита
Гаспарян
Гаспарян
Россия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг56
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Конта✓
6
6
М.Гаспарян
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян✓
77
6
П.Хон
64
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Джорджи✓
6
6
М.Гаспарян
3
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бара✓
6
4
4
М.Гаспарян
4
6
0
A
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
5
6
М.Гаспарян
7
5
A
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Татьяна
Мария
Мария
Германия
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст32
WTA рейтинг86
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Куруми✓
6
6
Т.Мария
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Канепи✓
5
77
6
Т.Мария
7
64
3
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Мария
2
0
A
Н.Осака✓
6
0
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
3
4
Т.Мария✓
6
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мария
4
6
4
Я.Фетт✓
6
1
6
Больше матчей
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