Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
J.Choi
1
4
К.Плишкова
6
6
16 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Ji-Hee Choi - Кристина Плишкова

WTA Сеул - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ji-Hee Choi - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ji-Hee Choi
Ji-Hee
Choi
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Кристина Плишкова
Кристина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
81
Последние матчи
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