Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
J.Choi
1
4
К.Плишкова✓
6
6
16 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Ji-Hee Choi - Кристина Плишкова
WTA Сеул - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ji-Hee Choi - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ji-Hee
Choi
Choi
Южная Корея
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)64
- Возраст24
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
J.Choi
3
6
4
С.Фогель✓
6
2
6
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг81
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ш.Пен✓
6
0
6
К.Плишкова
3
6
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
5
3
К.Плишкова✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс✓
6
6
К.Плишкова
2
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова✓
6
6
Д.Парри
4
3
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова
3
78
66
К.Гарсия✓
6
66
78
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