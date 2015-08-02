Онлайн - Патрисия Тиг - Паула Бадоса

WTA Сеул - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Патрисия Тиг - Паула Бадоса на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.