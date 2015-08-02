WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Тиг VS П.Бадоса

19 сентября 2019 г. Начало после 04:00

Seoul Olympic Park Tennis Center
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Онлайн - Патрисия Тиг - Паула Бадоса

WTA Сеул - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Патрисия Тиг - Паула Бадоса на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Патрисия Тиг
Патрисия
Тиг
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
124
Последние матчи
Больше матчей
Паула Бадоса
Паула
Бадоса
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
88
Последние матчи
Больше матчей

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