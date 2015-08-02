WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Тиг VS П.Бадоса
19 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Seoul Olympic Park Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Патрисия Тиг - Паула Бадоса
WTA Сеул - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Патрисия Тиг - Паула Бадоса на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Патрисия
Тиг
Тиг
Румыния
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг124
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
4
6
63
П.Тиг
✓
6
3
77
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Зигемунд
✓
6
5
7
П.Тиг
2
7
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Тиг
✓
6
6
А.Симидзу
4
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Тиг
4
6
4
А.Потапова
✓
6
0
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинина
4
4
П.Тиг
✓
6
6
Больше матчей
Паула
Бадоса
Бадоса
Испания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг88
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
✓
6
6
Д.Тайхманн
4
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
Ш.Пен
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
К.Бертенс
✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Бертенс
✓
6
7
П.Бадоса
1
5
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рус
2
1
П.Бадоса
✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое