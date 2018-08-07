Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
П.Хон✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
17 сентября 2019 г.Court 13
Матч
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Онлайн - Присцилла Хон - Михаэла Бузарнеску
WTA Сеул - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Присцилла Хон - Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Присцилла
Хон
Хон
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг119
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех✓
1
77
7
П.Хон
6
62
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава
0
6
4
П.Хон✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян✓
77
6
П.Хон
64
4
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса✓
6
6
П.Хон
4
3
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Хон
5
7
3
М.Киз✓
7
5
6
Больше матчей
Михаэла
Бузарнеску
Бузарнеску
Румыния
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)59
- Возраст31
WTA рейтинг101
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Хибино✓
4
6
6
М.Бузарнеску
6
0
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Ван Эйтванк
4
5
М.Бузарнеску✓
6
7
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску✓
77
7
Н.Куруми
61
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бузарнеску✓
6
6
В.Томова
1
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
Больше матчей
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