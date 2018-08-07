Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
П.Хон
6
6
М.Бузарнеску
3
4
17 сентября 2019 г.Court 13
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Матч
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Онлайн - Присцилла Хон - Михаэла Бузарнеску

WTA Сеул - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Присцилла Хон - Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Присцилла Хон
Присцилла
Хон
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
119
Последние матчи
Больше матчей
Михаэла Бузарнеску
Михаэла
Бузарнеску
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
101
Последние матчи
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