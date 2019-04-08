WTA Сеул
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Плишкова VS Е.Александрова
18 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Кристина Плишкова - Екатерина Александрова
WTA Сеул - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Плишкова - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг81
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
J.Choi
1
4
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ш.Пен
✓
6
0
6
К.Плишкова
3
6
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
5
3
К.Плишкова
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
К.Плишкова
2
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова
✓
6
6
Д.Парри
4
3
Больше матчей
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Миннен
4
3
Е.Александрова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
65
6
3
Ч.Шуай
✓
77
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова
✓
6
6
С.Стосур
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
6
5
4
С.Халеп
✓
3
7
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова
✓
6
6
К.Суарес
4
1
Больше матчей
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