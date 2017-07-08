Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Ан✓
6
6
Т.Бачински
0
0
16 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
Все матчи
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Онлайн - Кристи Херим Ан - Тими Бачински
WTA Сеул - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристи Херим Ан - Тими Бачински на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристи Херим
Ан
Ан
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст27
WTA рейтинг93
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
К.Ан
1
1
Э.Мертенс✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Ан✓
6
7
А.Остапенко
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинская
2
3
К.Ан✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан✓
7
6
С.Кузнецова
5
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова✓
6
6
К.Ан
3
1
Больше матчей
Тими
Бачински
Бачински
Швейцария
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст30
WTA рейтинг94
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макнелли✓
6
6
Т.Бачински
4
1
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бачински
2
7
1
Д.Тайхманн✓
6
5
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стивенс✓
6
6
Т.Бачински
2
4
WTA Рабат
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Бачински
4
6
2
А.Томлянович✓
6
1
6
WTA Рабат
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бачински✓
6
6
Ю.Ларссон
3
1
Больше матчей
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