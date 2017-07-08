Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Ан
6
6
Т.Бачински
0
0
16 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Кристи Херим Ан - Тими Бачински

WTA Сеул - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристи Херим Ан - Тими Бачински на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристи Херим Ан
Кристи Херим
Ан
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
93
Последние матчи
Больше матчей
Тими Бачински
Тими
Бачински
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
94
Последние матчи
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