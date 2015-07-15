Смотри также

WTA Сеул
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
И.Бонавентюр✓
5
6
6
Д.Пегула
7
2
4
16 сентября 2019 г.Court 2
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Исалин Бонавентюр - Джессика Пегула
WTA Сеул - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Исалин Бонавентюр - Джессика Пегула на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Исалин
Бонавентюр
Бонавентюр
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг125
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк✓
6
6
И.Бонавентюр
4
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава✓
2
6
6
И.Бонавентюр
6
4
1
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
0
2
К.Плишкова✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мрдежа
3
5
И.Бонавентюр✓
6
7
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова✓
6
6
И.Бонавентюр
2
4
Больше матчей
Джессика
Пегула
Пегула
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг78
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне✓
6
6
Д.Пегула
2
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
7
6
Д.Пегула
5
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Финал
К.Джорджи
2
2
Д.Пегула✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Пегула✓
6
3
6
А.Калинская
3
6
1
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Пегула✓
6
77
Л.Дэвис
2
62
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое