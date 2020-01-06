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Шэньчжэнь
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WTA Шэньчжэнь
Одиночный разряд | Первый раунд
Ш.Роджерс
VS
Н.Гиббс
6 января 2020 г.
Начало после 04:00
Court 2
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Матч
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