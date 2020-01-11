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Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне

Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне
Eurosport

1 час назад

Екатерина взяла первый значительный трофей в карьере.

25-летняя россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале турнира в Шэньчжэне категории International. Александрова выиграла со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 13 минут. Титул стал для Александровой первым в карьере на уровне WTA.

  • Победа принесла россиянке 175 тысяч долларов призовых.
  • Прежде между собой соперницы не встречались.
  • В понедельник Александрова станет первой ракеткой России.

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