Петра Квитова победила Младенович в финале и вышла на 5-е место по титулам среди действующих игроков

Обе теннисистки допустили по 4 двойные ошибки, но Квитова выполнила 7 эйсов, Младенович только 1.

Петра подавала первым мячом с процентом 69% и выиграла 81% из них. Чешка взяла 48% розыгрышей на приеме первой подачи, у Младенович всего 19%.

Для Квитовой титул в Санкт-Петербурге стал 21-м в карьере. Она вышла на пятое место по победам на турнирах среди действующих теннисисток. Чешка обошла Викторию Азаренко и Агнешку Радванскую. До находящейся на четвертом месте Каролин Возняцки Петре нужно взять семь трофеев.

До решающего матча в России Кристина Младенович не побеждала около полугода, в Петербурге взяла три игры и уступила только в финале.

Петра Квитова лидирует в туре по выигранным матчам в зале.

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