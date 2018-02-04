twitter

Петра Квитова победила Младенович в финале и вышла на 5-е место по титулам среди действующих игроков

Квитова победила Младенович в финале и вышла на 5-е место по титулам среди действующих игроков
Eurosport

Вчера в 21:15

В финале турнира WTA в Санкт-Петербурге чешка Петра Квитова разгромила француженку Кристину Младенович – 6:1, 6:2.

Обе теннисистки допустили по 4 двойные ошибки, но Квитова выполнила 7 эйсов, Младенович только 1.

Петра подавала первым мячом с процентом 69% и выиграла 81% из них. Чешка взяла 48% розыгрышей на приеме первой подачи, у Младенович всего 19%.

Для Квитовой титул в Санкт-Петербурге стал 21-м в карьере. Она вышла на пятое место по победам на турнирах среди действующих теннисисток. Чешка обошла Викторию Азаренко и Агнешку Радванскую. До находящейся на четвертом месте Каролин Возняцки Петре нужно взять семь трофеев.

  • До решающего матча в России Кристина Младенович не побеждала около полугода, в Петербурге взяла три игры и уступила только в финале.
  • Петра Квитова лидирует в туре по выигранным матчам в зале.

Новости WTA-тура, в котором много красоты, ударов и подач

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
1 656 просмотровВчера в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
20 779 просмотровВчера в 06:57
А еще вам может понравиться