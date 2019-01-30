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Вероника Кудерметова - Донна Векич

WTA Санкт-Петербург - 30 января 2019

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Вероника Кудерметова – Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 30 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Вероника Кудерметова и Донна Векич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.