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Тереза Мартинкова - Юлия Путинцева

WTA Санкт-Петербург - 30 января 2019

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Тереза Мартинкова – Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Тереза Мартинкова и Юлия Путинцева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.