28.01.19 - Sibur Arena
Завершено
6
6
Э. Ван ЭйтванкЭлисон Ван Эйтванк
Не ранее
13:00
2
4
К. ФлипкенсКирстен Флипкенс
WTA Санкт-Петербург • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Элисон Ван Эйтванк - Кирстен Флипкенс
WTA Санкт-Петербург - 28 января 2019

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк – Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 28 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Элисон Ван Эйтванк и Кирстен Флипкенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0