28.01.19 - Centre Court
Завершено
3
4
Е. МакароваЕкатерина Макарова
Не ранее
13:00
6
6
В. ЗвонареваВера Звонарева
WTA Санкт-Петербург • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Екатерина Макарова - Вера Звонарева
WTA Санкт-Петербург - 28 января 2019

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Екатерина Макарова – Вера Звонарева на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 28 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Екатерина Макарова и Вера Звонарева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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