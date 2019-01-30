30.01.19 - Сибур Арена
Д. ЦибулковаДоминика Цибулкова
Не ранее
11:00
Е. АлександроваЕкатерина Александрова
WTA Санкт-Петербург • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Доминика Цибулкова - Екатерина Александрова
WTA Санкт-Петербург - 30 января 2019

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Доминика Цибулкова и Екатерина Александрова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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