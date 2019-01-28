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Дарья Гаврилова - Мария Шарапова
WTA Санкт-Петербург - 28 января 2019
Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Дарья Гаврилова – Мария Шарапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Дарья Гаврилова и Мария Шарапова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
Шарапова во втором круге турнира в Санкт-Петербурге сыграет с третьей сеяной Дарьей Касаткиной!
1 час 47 минут потратила Мария Шарапова на победу над Дарьей Гавриловой.
6:0, 6:4 – Мария Шарапова выходит в первый круг турнира в Санкт-Петербурге!
ОТЛИЧНЫЙ ВИННЕРС ШАРАПОВОЙ – ГЕЙМ, СЕТ И МАТЧ!
Ух, какой розыгрыш – Шарапова классно добежала до всех мячей и дважды выстрелила обратным кроссом. Матчбол!
Ах, Гаврилова уже поймала Шарапову на противоходе, забежала под право и сильно запулила мяч в аут. Ровно!
30:40 и брейк-поинт – все очки Гавриловой ей за счет двойных ошибок подарила Мария Шарапова.
Гаврилова будто плохо подошла к этому мячу и запулила его в трос. По тридцати.
Две двойные подряд – при подаче на матч?! Мария, ну ты чего. 15:30.
Шарапова долго стучала мячом по корту, не попала первой подачей и допустила двойную все же – по пятнадцати.
При брейк-поинте Шараповой Дарья не попала в корт, взяла хоук-ай и все же проиграла свою подачу – 5:4, Мария будет подавать на матч!
Снова плохой нетбол от Гавриловой, и Шарапова вовремя успела к мячу – по тридцати.
Классно провела розыгрыш Гаврилова – по углам настучала мячами и попала точно в пустой корт. 30:0.
И она это делает – 4:4 во второй партии, Шарапова отыграла брейк!
40:30 – геймбол для Шараповой, нужно восстанавливать разницу в счете.
30:15 на подаче Шараповой – отличный ввод в игру Марии!
В линию вбила мяч Шарапова, забежала под право и закончила этот розыгрыш у сетки – 4:3 и подача Маши!
Выбила соперницу с корта Гаврилова подачей, вышла к сетке и напугала Марию – обводящий не получился, 30:40.
И 0:40 – прием отличный удался Шараповой, три брейк-поинта!
Ох, какой розыгрыш! Великолепный уходящий мяч достала Шарапова, и до него же добежала Гаврилова, но с выходом на хавкорт Марии уже ничего не сделаешь. 20 ударов – 0:30 на подаче Дарьи.
И брейк Гавриловой – заруба у сетки, и Дарья все же добила мяч на ту сторону опустевшего корта. 4:2!
Маше показалось, что мяч после ее удара приземлился в заднюю линию, но хоук-ай опроверг, что вышел за. Меньше.
И еще одна подача навылет на брейк-поинте – 40:40, Шарапова!
Еще одна мощная подача Шараповой, выбила Гаврилову с корта, но Дарья вернулась в игру и ошиблась при резаном ударе. Ровно!
Эйс – в прошлый раз Шарапова спаслась подачами, вот и теперь делает то же самое.
Ах, и новая ошибка по длине от Марии – 15:40, двойной брейк-поинт у австралийки.
Вот это перевод по линии от Шараповой – догнала сильный удар Гавриловой и послала мяч в коридор. 15:15!
Шарапова позвала тренера на корт – пора и ей послушать свежий взгляд на свою игру.
3:2 – с 15:30 спаслась Дарья Гаврилова и взяла гейм на своей подаче.
40:30 – в простом обмене ударами Мария послала мяч в аут. Геймбол для австралийки.
Хо-хо-хо, короткий кросс Шараповой, Гаврилова успела и также коротко ответила – четко, 30:30!
Уф, какой прием Шараповой – короткая подача Гавриловой, и Мария пробила в ближний угол. 15:30!
Оп, не больше же – гейм взяла Шарапова! 29 ударов было в последнем розыгрыше.
Классный и затяжной розыгрыш, обе теннисистки хорошо двигались и стреляли по углам корта, но первой ошиблась Гаврилова. Больше у Шараповой!
Воу, какая серия обратных кроссов Марии – Гаврилова не обработала последний из них. Больше!
Ах, на геймболе Мария также отправляла мяч в пустую часть корта, но ошиблась и попала в сетку. Ровно.
И эйс Шараповой – с 0:40 спаслась русская прима!
30:40 – отличный кросс Шараповой в угол корта после приема Гавриловой. Еще один брейк-поинт Дарьи.
И 0:40 после приема навылет – австралийка заработала три брейк-поинта.
Гаврилова классно вышла к сетке и поймала неудачный обводящий соперницы – 0:30 на подаче Шараповой.
2:1 – с приема ошиблась Мария, и австралийка берет гейм.
Отец Алексей кивает Дарье Гавриловой после удачного ввода мяча в игру – больше на ее подаче.
Задела трос Шарапова, Гаврилова сориентировалась и подошла к мячу ударом справа, но низко послала удар. 40:30.
Острая вторая подача Гавриловой (скорее, по точности, а не по силе), Шарапова не справилась. 40:15.
Комонит Гаврилова после ошибки на приеме Шараповой – по пятнадцати на подаче австралийки.
1:1 – выкинула мяч за пределы корта Даша и подарила гейм сопернице.
40:15 после смэша Марии – Гаврилова обращается к отцу и тренеру с вопросом, что она делает не так.
Шарапова вошла в корт и прострелила с форхэнда по линии – не попала, 30:15.
Длинно играла Гаврилова и после второго выстрела в ноги не попала в корт все же – 15:0.
1:0 – первый гейм Дарьи Гавриловой в матче, Шарапова пульнула в сетку.
Ровный счет – Гаврилова в ноги стреляла сопернице, Мария пропустила мяч, хотя было опасно.
По тридцати – Шарапова остро принимала, но не попала в корт. Хотя и Гаврилова не всегда точна, как вы видите по счету.
По пятнадцати на подаче Дарьи Гавриловой. Ага-ага.
Вышел тренер к Дарье Гавриловой – если вам интересно, они общаются на русском.
Ох, как виннерсом и обратным коротким кроссом Мария закончила партию – 6:0 в пользу Шараповой!
40:30 – хорошо бегала Шарапова, Гаврилова ногами не успела. Сетбол для Марии!
Немного ошиблась при ударе Гаврилова – 30:15 после аута австралийской теннисистки.
Дарья выбросила мяч в аут в простой ситуации – 15:0 на подаче Шараповой.
5:0 – Шарапова навешивает баранку Гавриловой с тремя брейками и будет подавать на первый сет.
Мощно расстреливала корт Шарапова, дождалась ошибки и короткого удара Дарьи и убила розыгрыш – меньше и брейк-поинт!
Оп, и тут же новый дабл-фолт Гавриловой, ровно.
40:30 – и тут же до геймбола добирается Даша, не выбила ее из строя двойная.
И теперь Гаврилова ошибается с подачи – 15:30, дабл-фолт австралийской теннисистки.
Ой, сорвала удар по ширине Гаврилова – по пятнадцати на ее подаче, хотя выстрел был простой и из середины корта.
4:0 – Дарья выбрасывает мяч с корта на приеме и отдала гейм на подаче Шараповой.
Ах, сразу же после приема Гавриловой Шарапова ошибается и бьет в сетку. Ровный счет.
Ой, Мария, как-то уже убегая, зацепила мяч резаным ударом, и Гаврилова с хавкорта расстреляла соперницу. 40:30.
По разным кортам развела мяч и соперницу Мария Шарапова – австралийка не добежит по задней линии. 40:15.
И еще эйс Марии, 176 км/ч – 30:15!
Гаврилова почему-то остановилась в центре корта на задней линии и посмотрела на смэш Шараповой – 15:15.
Оп, Гаврилова на брейк-поинте неосторожно укоротила, и Шарапова у сетки разбомбила мяч – 3:0, второй брейк Марии!
Коротко сыграла Мария, Дарья не ожидала такого удара и послала мяч в аут с форхэнда. Ровно.
Дарья Гаврилова классно двумя ударами берет розыгрыш – больше на ее подаче.
Какой отличный удар с бекхэнда в уголочек корта из середины от Шараповой – 30:40, вот и шанс для чужой подачи!
И по тридцати – Мария грустно ударила в центр сетки, но брейк-поинты все еще близко.
Оп, Гаврилова расстроилась и на подаче уже проиграла два мяча – 0:30, у Шараповой есть шансы.
Ну наконец-то – прошел бекхэнд у Маши, и австралийка не справилась с кроссом соперницы. 2:0 – гейм за Шараповой.
Ой, какой слабый удар Марии с бекхэнда, прямо разочарование. Ровный счет.
И снова ошибается Шарапова – стадион вздохнул при ее ударе в сетку. 40:40.
Мощно прострелила Гаврилова и двумя атаками отразила геймбол соперницы. Ровно, уже 15 минут длится гейм.
Ах, Мария коротко сыграла с форхэнда и не попала в корт – взяла хоук-ай, который подтвердил аут. 40:40.
Воу, затяжное ралли, и Гаврилова при атаке пропустила ответное нападение и не догнала острый удар Шараповой – больше!
Снова на подаче и первый, и два мяча – Шарапова никак не попадет в корт после ввода мяча в игру, ровно. 11 минут уже продолжается гейм.
Мария подавала и первым, и двумя мячами, но следующий ее удар улетел в аут. Ровно.
Классная атака Шараповой косым кроссом, Гаврилова даже не побежала – больше и геймбол.
Есть, в линию попала Шарапова на подаче – Гаврилова не достала, вновь 40:40.
Ах, очень затяжной розыгрыш, Шарапова много атаковала, но не очень остро стреляла, пока сама не ошиблась. 29 ударов, и брейк-поинт у Гавриловой.
Третий дабл-фолт у Шараповой за гейм – ой-ей-ей. Ровный счет.
Отличный удар в коридор справа от Шараповой, Гаврилова отразила атаку, но с хавкорта Мария не промахивается – больше.
И еще одна двойная ошибка Шараповой на подаче – ровно, придумала себе трудности русская.
Ох, какой розыгрыш – сначала Мария успела к обратному кроссу Гавриловой, успела к укороченному, попала в линию, Дарья с трудом отбилась, и Шарапова вбила мяч в корт от сетки. 30:30!
И двойную ошибку допускает Мария Шарапова – 15:30, опасно.
Хорошо бежала Гаврилова и бросила с форхэнда косой кросс – аут, 15:15.
И брейк Шараповой – по разным углам раскидала мяч русская теннисистка и взяла подачу соперницы виннерсом! 1:0!
Погоняла чуть соперницу Мария и дождалась удара Дарьи в трос – меньше, еще брейк-поинт для Шараповой.
30:40 – брейк-поинт Шараповой. После классного обратного кросса Гавриловой австралийка выбросила мяч в аут.
15:30 – Шарапова поймала неуверенный второй мяч соперницы и сыграла Дарье в ноги. Почти прием навылет.
15:15 – Шарапова ошиблась при переводе в коридор с форхэнда.
Первой будет подавать Дарья Гаврилова.
Теннисистки заканчивают разминку, сейчас уже начнется сам матч.
2:1 по личным встречам – Шарапова впереди, она и взяла последний матч в третьем круге турнира в Риме-2018.
Вчера на открытой тренировке Маша выглядела довольной и даже счастливой.
Организаторы, конечно, преподносят этот матч как главную игру дня.
Мария Шарапова встречается с Дарьей Гавриловой в первом круге турнира в Санкт-Петербурге!
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим теннис!
Мария Шарапова в России – такое случается очень редко. В первом круге турнира в Санкт-Петербурге она сыграет с австралийкой, но с Дарьей Гавриловой.